Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı
Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.
Ankara
Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.
Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.
Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.
Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.