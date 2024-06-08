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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.

Utku Şimşek, Buğrahan Ayhan, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı

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