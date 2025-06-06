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Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor

Başkentte Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Emrullah Cesur  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Bazı vatandaşlar önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek götürürken kimileri de Pursaklar Belediyesi Kurban Pazarı yanında bulunan kesimhaneyi tercih etti.

Hayvanlarını kesim için ekiplerin belirlediği alana getirip kasaplara vekalet veren vatandaşlar, kesimhanenin yanında kurulan bekleme alanında sıralarını bekledi. Alanda bulunan belediye personelince vatandaşlara su, çay, simit ve poğaça ikram edildi.

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Zabıta ekipleri de kurban kesim alanındaki koordinasyonun sağlanması için sürekli denetimlerde bulundu, vatandaşları hijyen konusunda uyardı.

Alanda her yıl yaklaşık 350 hayvanın kesildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, aynı zamanda vekalet verip alana gelemeyen kişilerin canlı yayınla kurban kesimlerini izleyebildiklerini ifade etti.

Öztürk, şunları söyledi:

"Alanımızda 112 personel ve 25 profesyonel kasap var. Zabıtalarımız araç giriş çıkışını ve düzenini kontrol ediyor. Hayvanı kesilen vatandaşlar etleri parçalara ayırdığımız yere gelindiği zaman ekiplerimiz et teslim noktasına yönlendiriyor ve vatandaşlar etlerini alıp alandan ayrılıyorlar."

Kurbanlığını kestiren vatandaşlardan Tamer Özcan da tesisin hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı yıllardır buraya getiriyoruz. Şu an sıramızı bekliyoruz. Kesimhanenin hijyenik çalışma sisteminden memnunuz." dedi.

Kurbanlığının kesimi için bekleyen Nafız Şentürk de kesimhanedeki sıra sisteminden memnun olduğunu, bu sayede kesim işleminde gecikme yaşanmadığını dile getirdi.

Öte yandan, bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyenler de bayramın birinci günü satış alanında kurbanlık seçti.

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