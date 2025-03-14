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Gündem, Ramazan 2025

Ankara'da "Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası" düzenlendi

"Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası" Ankara'da Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Ankara'da "Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası" düzenlendi

Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına Büyükelçi Said Sani ez Zahiri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zekat Müdürü Selman Aktaş, elçilik çalışanları ve birçok vatandaş katıldı.

TDV ve Büyükelçilik görevlilerinin vatandaşlara yemek dağıttığı programda, Büyükelçi Zahiri iftara katılanlarla sohbet etti.

İftara 2 binden fazla kişi katıldı.

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