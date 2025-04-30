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Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankaray metro hattındaki bazı istasyonlar geçici kapatılacak.

Fırat Taşdemir  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Ankaray hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları süresince yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları istendi.

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