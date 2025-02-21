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Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem

Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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