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Kahramanmaraş’taki deprem İç Anadolu’da da hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Niğde'de de hissedildi.

Ramazan Kaya, Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya, Göksel Cüneyt İğde, Abdullah Özkul   | 06.02.2023
Kahramanmaraş’taki deprem İç Anadolu’da da hissedildi

Kayseri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Niğde'de de hissedildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte şu ana kadar mal ve can kaybı ihbarı gelmediğini bildirdi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda, tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Tüm imkanlarımızla teyakkuzdayız. An itibarıyla can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir bilgi yok. Rabbim hepimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas

Sivas'ta hissedilen deprem nedeniyle bir binanın giriş katında duvarlarda çatlak oluştu.

Pulur Mahallesi'nde 12 katlı binanın giriş katında meydana gelen çatlaklar dolayısıyla apartman, polis ekiplerince tahliye edildi. Apartman sakinleri sokakta ve araçlarında beklemeye başladı.

Bu arada il genelinde de depremi hisseden çok sayıda vatandaş evlerini terk ederek cadde ve sokaklarda araçlarında bekledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de AFAD İl Müdürlüğüne giderek kriz masası oluşturdu. Şimşek, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci'den bilgi aldı.

Gürün'ün Suçatı köyünde boş müstakil bir evin yıkıldığını söyleyen Şimşek, il genelinde ciddi bir sıkıntının olmadığını belirtti.

Bu arada AFAD Sivas İl Müdürlüğünden 75 kişilik kurtarma ekibi Kahramanmaraş'a hareket etti.

Nevşehir

Nevşehir’de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının içinde ve çevrede bekledi.

Nevşehir AFAD ekipleri, bölgedeki çalışmalara katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Niğde

Niğde'de depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli yerlere gitmeye çalıştı.

Valilikten, "Şu ana kadar kurumlarımıza intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın duyarlı olması ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." açıklaması yapıldı.

Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'tan da AFAD ekipleri deprem bölgesine hareket etti.

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