Dolar
18.83
Euro
20.34
Altın
1,877.81
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
22,935.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası Adana’nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı’nda bir bina çöktü Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı -VTR
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş ve Gaziantep valilerinden depremle ilgili bilgi aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.

Ahmet Alp Özden   | 06.02.2023
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş ve Gaziantep valilerinden depremle ilgili bilgi aldı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü aradı ve depremle ilgili bilgi aldı.

Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan ve birçok ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen Şentop, genel durumla ilgili bilgi aldı. Şentop, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şentop, daha sonra AFAD'a geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
Depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil
Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Benzer haberler

Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu

AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu
MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet