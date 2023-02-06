TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş ve Gaziantep valilerinden depremle ilgili bilgi aldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü aradı ve depremle ilgili bilgi aldı.
Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan ve birçok ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen Şentop, genel durumla ilgili bilgi aldı. Şentop, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Şentop, daha sonra AFAD'a geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.