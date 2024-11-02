Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,499.20
BTC/USDT
69,639.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar "Kızılay" kırmızısıyla ışıklandırıldı

Kızılay Haftası kapsamında aralarında 2. Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar, kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Yıldız Nevin Kasım  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar "Kızılay" kırmızısıyla ışıklandırıldı

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek, gönüllülüğü teşvik etmek ve insani yardım çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Kızılay Haftası'na bu sene de ilgi yoğun oldu.

Yurdun dört bir yanında yapılan etkinliklerin yanı sıra ülkenin sembol yapıları da Kızılay Haftası kapsamında kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle yapılan etkinlikte, dün akşam Ankara'da 2. Meclis (Cumhuriyet Müzesi), Atakule ve TOBB İkiz Kuleler ile İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, Kızılay'ın kırmızısı ile ışıklandırıldı.

Sembol yapıları görsel şölene dönüştüren ve Türk Kızılay'ın iyilik hareketiyle ilgili toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlik, vatandaşlarca ilgiyle karşılandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığından kuş gribi açıklaması
Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar "Kızılay" kırmızısıyla ışıklandırıldı
İzmir Metrosu'nda bazı yürüyen merdivenlerin çalışmaması tepkilere neden oluyor
Göç yolculuğundaki palamut Kastamonulu balıkçıların yüzünü güldürdü
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar "Kızılay" kırmızısıyla ışıklandırıldı

Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar "Kızılay" kırmızısıyla ışıklandırıldı

Ankara'da açılan "Kızılay Haftası Sokağı" binlerce çocuğu ağırlayacak

Okullarda "Kızılay öğretmeni" dönemi başlıyor

Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Iğdırlı Goncagül ördüğü "kan damlacıkları" ile Kızılay'a destek oluyor

Iğdırlı Goncagül ördüğü "kan damlacıkları" ile Kızılay'a destek oluyor
Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon lira destek

Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon lira destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet