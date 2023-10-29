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Ankara Haymana'da Cumhuriyet Bayramı 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile İstanbul'un fethi ve Cumhuriyet'in ilanına atfen 1071, 1453 ve 1923 sayılarının toplamı olan 4 bin 447 metrelik Türk bayrağı, törene katılanlar tarafından coşkuyla taşındı.

Ekip  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Ankara Haymana'da Cumhuriyet Bayramı 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Ankara

Ankara'nın Haymana ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 4 bin 447 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Haymana Kaymakamlığı öncülüğünde, Haymana Belediyesi ve ilçedeki kurum, kuruluşların desteğiyle, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile İstanbul'un fethi ve Cumhuriyet'in ilanına atfen 1071, 1453 ve 1923 sayılarının toplamı olan 4 bin 447 metre uzunluğunda Türk bayrağı hazırlandı.

Haymana Kaymakamlığı, törenden 3 gün önce sosyal medya hesabından "Cumhuriyet'imizin 100. yılında (1071+1453+1923=4447 metre) ile 'Türkiye'nin ve dünyanın en uzun bayrağını' açıp bu rekoru ve şerefi hep beraber yaşamak için tüm halkımızı 29 Ekim Pazar Günü ilçe merkezimize davet ediyoruz." paylaşımı yaptı.

İlçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, Haymana Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene katılanlar daha sonra spor salonu önünden 4 bin 447 metrelik bayrakla bando takımı eşliğinde yürüyüşe başladı. Haymanalılar, Karahoca, Pazar, Cumhuriyet ve Ankara caddelerinde Türk bayrağını coşkuyla taşıdı.

Yürüyüşe Haymana Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Özdemir Turgut, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, polisler ve askerler, öğrenci ve öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin de törende hazır bulunduğu ve 4 bin 447 metrelik Türk bayrağını kayda aldığı belirtildi.

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