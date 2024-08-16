Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısı düzenlendi
Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos tarihlerinde eş zamanlı düzenlenecek 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı öncesinde düzenlenen basın toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Uraloğlu, toplantıdaki konuşmasına bu anlamlı etkinlik için Okçular Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Uraloğlu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin, Sultan Alparslan liderliğindeki şanlı Türk ordusunun kendisinden dört kat daha kalabalık olan Bizans ordusunu yendiği, Anadolu'nun kapısını Türklere açan önemli bir zafer olduğunu söyledi.
Osmanlı ve Selçuklu'nun vakıfların en yüksek seviyeye çıktığı devletler olduğunu anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"'Bir yerde bir canlı varsa, onun bir ihtiyacı vardır' anlayışıyla vakıflar kurulmuş, başta insan olmak üzere her türlü canlıya dokunulmuş ve onların ihtiyaçları karşılanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı da okçuluk başta olmak üzere tüm sporlarda, kuruluşundan bugüne kadar ama özellikle son zamanlarda çok büyük gayretler gösterdi. Birçok olimpiyat sporcusunu yetiştirdi, yetiştiriyor. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım, eğer biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor, farklı yönlendiriliyorlar. Milli ve manevi değerlere sahip çıkacak, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirebilmek için bu tür vakıflar, spor etkinlikleri hepimiz için çok kıymetli. Bu noktada milli değerlerimizin taşıyıcısı olan ata sporlarımızı yaşatarak geçmişten geleceğe uzanan bir köprü misali bağ kuran Okçular Vakfına ve 'Ya Hakk' diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan tüm okçularımıza teşekkür ediyorum."
"Ülkemizin batısında ne varsa, doğusuna da onu getirdik"
Bakan Uraloğlu, Anadolu’nun Fethi 1071 Malazgirt Anma Programı'nı bu yıl da heyecanla beklediklerini ve etkinliklere katılacaklarını dile getirdi.
"Gidemediğin yer senin değildir" şiarıyla başlayıp "Yol medeniyettir" şiarıyla devam eden çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafına, yol, havalimanı, demir yolu yaptık, oralara iletişim ağları kurduk. Ülkemizin batısında ne varsa, doğusuna da onu getirdik. Elbette bunları yapacağız, ulaşıma, altyapıya yatırım yapacağız ve bunlar elbette kıymetli ama bütün yaptığımız yatırım ve hizmet bir gencin yetiştirilmesi ile kıyaslandığında, muhtemelen bir gencin yetiştirilmesi bunların hepsinden daha kıymetli ve ağır. Bu alanda yapılan her çalışmayı anlamlı ve kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak: Geleceğe güçlü bakan gençlere ihtiyacımız var
Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen programda güreş ve atlı cirit başta olmak üzere pek çok aktivite gerçekleştirileceğini kaydetti.
Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının da kendileriyle beraber olmasının önem arz ettiğini vurguladı.
Türkiye Yüzyılı sürecinde birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Bak, "Bunu spor aktiviteleriyle birleştirmek, gençlerimizin kültürel mirası özümsemeleri açısından çok çok önemli. Tarihe, köklerine güçlü bir şekilde bağlanan ülkeler, gençleriyle beraber güçlü bir gelecek inşa ederler. Bunu görüyoruz. Türkiye son yıllarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamakta. Türkiye'nin dört bir yanında tesislerin gerçekleştirilmesi, geleneksel sporlara destek verilmesi, pek çok altyapının yapılmasıyla, ülkemizin gençlerinin çok daha etkin bir şekilde bunları kullanması söz konusu." dedi.
Bu yıl 8'incisi düzenlenecek programlarda dünyaya güçlü mesajlar verileceğini dile getiren Bak, "Bu coğrafya, zor bir coğrafya. Coğrafyada yaşanan süreçleri görüyoruz. O yüzden güçlü, geleceğini, geçmişini iyi tanıyan, kültürünü iyi tanıyan ve geleceğe güçlü bakan gençlere ihtiyacımız var. O nedenle de bu tip etkinlikler çok çok önemli." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın gençlere yönelik etkinliklerini anlatan Bak, bu çalışmalarla gençlere ülkeyi, kültürel değerleri ve coğrafyayı tanıttıklarını belirtti.
Malazgirt ruhunun yaşatılması gerektiğini dile getiren Bak, bu ruhun coğrafya için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise vakıf olarak tarihi misyona ve şanlı zaferin şanına yakışan bir şekilde yaptıkları etkinliklerin bu yıl 8'incisini düzenleyeceklerini bildirdi.
Bin yıl önce başlayan Anadolu'daki vatan olma hikayesini, bugün Malazgirt ruhuyla hissediyor olmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Yıldız, geleneksel sporların ve kültürel etkinliklerin yer alacağı programın 23 Ağustos'ta başlayacağını, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarıyla sona ereceğini söyledi.
Ahlat ve Malazgirt'te eş zamanlı programda okçuluk, güreş ve cirit gibi geleneksel spor etkinliklerinin yanı sıra kurulacak oba alanında kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.
Birçok belediye, kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılım sağlayacağı organizasyon kültürel, sportif ve tarihi etkinliklere sahne olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.