AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Istanbul
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 28-30 Mart'ta satın alacakları biletlerle 1 Ekim ila 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'a her şey dahil tek yön 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgi, AnadoluJet'in internet sitesinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.