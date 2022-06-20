Dolar
17.32
Euro
18.21
Altın
1,838.50
ETH/USDT
1,122.90
BTC/USDT
20,231.00
BIST 100
2,539.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Murat Arapoğlu   | 20.06.2022
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Murat Arapoğlu - AA

Sakarya

Otoyolun İstanbul istikameti Sapanca mevkisinde kayganlaşan zeminin etkisiyle 4 panelvan, bir tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meyana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan 2'si çocuk 8 yaralı, çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan F.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.

Bu arada Ankara yönünde kazaya bakmak için yavaşlayan otomobile arkasından başka bir aracın çarpması sonucu hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Batman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık, görüşmeler sürecek
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 24 Haziran'da başlayacak

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
Eyüpsultan’da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı

Eyüpsultan’da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı