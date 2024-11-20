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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Şahin Oktay, İbrahim Aktaş  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli mevkisinde 2 otobüs ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

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