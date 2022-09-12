Dolar
18.22
Euro
18.38
Altın
1,714.46
ETH/USDT
1,725.20
BTC/USDT
21,730.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ömer Ürer   | 12.09.2022
Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Dursun Çetinkaya idaresindeki 34 DL 2371 plakalı minibüs, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Celal Yaman yönetimindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Emine ve Kamile Yaman araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet