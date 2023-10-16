Dolar
27.85
Euro
29.44
Altın
1,920.13
ETH/USDT
1,601.70
BTC/USDT
28,526.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Emre Ayvaz, Sefa Tetik  | 16.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Nuri Dinçer Akçaharman/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Türkiye ziyareti başladı
MSB, Hasan Dağı'ndan düşerek yaralanan dağcının kurtarıldığı anların görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı

Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

DASK Başkanı'ndan "ucuz poliçe alacağım diye yanlış metrekare beyan etmeyin" uyarısı

Mühimmatın hedefi tam isabetle vurmasını sağlayan sistemde ilk siparişler alındı

Mühimmatın hedefi tam isabetle vurmasını sağlayan sistemde ilk siparişler alındı
Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları sürüyor

Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları sürüyor
Dede mirası 84 yıllık fotoğrafçılık mesleğini küçük stüdyosunda sürdürüyor

Dede mirası 84 yıllık fotoğrafçılık mesleğini küçük stüdyosunda sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet