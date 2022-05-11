Dolar
15.32
Euro
16.14
Altın
1,844.41
ETH/USDT
2,339.30
BTC/USDT
30,627.00
BIST 100
2,472.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 180 milyon metreküpe ulaştı

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve kuruma tehlikesi geçiren Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi 180 milyon metreküpe çıktı.

Zekeriye Şimşek   | 11.05.2022
Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 180 milyon metreküpe ulaştı

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, mayıs 2021'de su seviyesi 134 milyon metreküpe inen barajdaki su seviyesi yağışlarla birlikte 46 milyon metreküp artarak 180 milyon metreküpe ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, bunun da bölge çiftçisi adına sevindirici olduğunu belirtti.

Tahtaköprü Barajı, 22 türde 6 bin 447 kuşa da ev sahipliği yapıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor

Benzer haberler

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 180 milyon metreküpe ulaştı

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 180 milyon metreküpe ulaştı

Nuri usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor

Gaziantep'te 112 yaşındaki asırlık çınara 'Anneler Günü' sürprizi