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Ambulans uçak, trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci için havalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan Sergen Deveci, tedavisi için ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Hülya Turan, Cihan Okur   | 21.11.2022
Ambulans uçak, trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci için havalandı Fotoğraf: Hülya Turan / AA

Amasya

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün akşam “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönen ekibi taşıyan aracın Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası yapması sonucu yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci'nin İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Deveci’nin sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebinde bulunuldu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel hastaneye gönderildi.

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı. Yaralılardan sürücü Aykut Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Yaralılardan Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz'ın tedavileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi’nin tedavisi de Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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