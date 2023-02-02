Dolar
18.82
Euro
20.69
Altın
1,956.61
ETH/USDT
1,671.50
BTC/USDT
23,813.00
BIST 100
4,745.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 17 ülkenin katılımıyla Kars’ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı-2023’ün "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri gerçekleşiyor
logo
Gündem

Amasra'da turizme can katacak mendirek çalışmalarında sona gelindi

Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde yolcu limanının da içinde yer aldığı mendirek projesinde sona yaklaşıldı.

Selim Bostancı   | 02.02.2023
Amasra'da turizme can katacak mendirek çalışmalarında sona gelindi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Koyları, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan inşaatta beton blokları denize indirme işlemleri tamamlandı.

800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirek inşaatında derinliği yer yer 30 metreyi bulan denize sanayi dalgıçlarının desteğiyle indirilen bloklarla dalgaların taşması engellenerek yolcu limanının daha korunaklı hale gelmesi sağlandı.

Uluslararası Giriş Çıkışlar Daimi Açık Deniz Hudut Kapısı ilan edilerek kruvaziyer gemileri ağırlamaya başlayan yolcu iskelesi ve yat limanının ardından turizme yönelik çalışma yapılan mendirekte ziyaretçilerin gezebileceği alan oluşturuldu.

Mendirek üzerinde inşa edilen yürüyüş yolunun duvarları Roma dönemine ait tarihi Amasra Kalesi'nin yapısına uygun olarak dizayn edilirken, yine deniz feneri ile konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler için amfi tiyatroya da yer verildi. Çevre düzenleme çalışmaları devam eden alanın 2 ay içinde ziyaretçilere açılması bekleniyor.

"Amasra artık Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, gazetecilere, Amasra yolcu limanının bölge turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.

İlçeye yatırımların devam ettiğini, ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller ve kara yolları bağlantıları gerçekleştirildiğini anımsatan Tunç, "Şimdi de Amasra Yolcu Limanı'nın tamamlanmasını görüyoruz. Yolcu limanımız gerçekten bölge turizmi için çok önemli. Artık burası hudut kapısı oldu ve şu ana kadar 12 yolcu gemisi yurt dışından geldi, planlanan seferler de var." dedi.

Tunç, Amasra'nın tarihi yapısına uygun şekilde inşa edilen mendireğin büyük yatırım olduğuna işaret ederek, projenin 800 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde olduğunu belirtti.

Her biri 22 ton ağırlığında 14 bin küp şeklinde beton blok kullanıldığını aktaran Tunç, "Amasra’daki tarihi kale surlarına uyumlu şekilde inşa edilerek beton yığını görüntüsünden kurtarıldı. Amasra'ya gelecek yerli ve yabancı turistler için kale surları şeklinde yürüyüş yolları yapıldı. Yolcu limanının ucu da amfi tiyatro şeklinde dizayn edildi." diye konuştu.

Tunç, hem turistik açıdan hem de yolcu gemilerinin daha güvenli şekilde limana girebilmeleri için büyük yatırım yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amasra'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük yatırımın buraya kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Ulaştırma Bakanı'mıza, önceki ulaştırma bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Amasra'mıza artık Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı diyebiliriz. Yerli yabancı gemiler artık burayı daha sık kullanacaklar. Soçi'den kruvaziyer seferleri başladı, Soçi'den gelen yolcu gemisi şu ana kadar 12 sefer yaptı. Amasra'daki turizmin nasıl canlandığını hep birlikte görüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yoğun kar nedeniyle kara ve köy yollarına ulaşım sağlanamıyor
Amasra'da turizme can katacak mendirek çalışmalarında sona gelindi
Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oluyor
Mahkeme, dolandırılan müşteri adına çekilen krediye ilişkin bankayı hatalı buldu
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Benzer haberler

Amasra'da turizme can katacak mendirek çalışmalarında sona gelindi

Amasra'da turizme can katacak mendirek çalışmalarında sona gelindi

Amasra Limanı'nda usturmaçalara çarpan yolcu gemisi Tuzla Tersanesi'ne götürüldü

Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet