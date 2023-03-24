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Amanos Dağları'ndaki tarihi Şalen Kalesi de depremlerde zarar gördü

İskenderun ilçesindeki kale ve çevresinden kopup yuvarlanan büyük kaya parçaları Kaledibi Mahallesi'nde bazı evlerin bahçelerine düştü, Kömürlük Deresi'nin bir bölümünü kapatıp küçük doğal göl oluşturdu.

Uğur Ulu  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Amanos Dağları'ndaki tarihi Şalen Kalesi de depremlerde zarar gördü Fotoğraf: Uğur Ulu - AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'nda bulunan tarihi Şalen Kalesi de zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsal Kaledibi Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık tepenin üzerinde bulunan ve Helenistik devirden beri var olduğu tahmin edilen kalenin duvarlarının büyük bölümü depremlerde yıkıldı.

Amanos Dağları'nın yaylalık bölümünde Bizans ve Haçlılar tarafından kullanıldığı belirtilen, yılın belli dönemlerinde mahalle sakinlerinin "bayrak şöleni" yaptığı kaleye giden patika yol da hasarlı olduğu için kapandı.

Kale ve çevresinden kopup yuvarlanan büyük kaya parçaları mahalledeki bazı evlerin avlularını yıkarak bahçelere düştü.

Kaledibi'ndeki Kömürlük Deresi'ne düşen kaya parçalarının, derenin bir kısmını kapatması nedeniyle küçük bir doğal göl oluştu.

Deprem nedeniyle mahalledeki bazı yollarda da hasar meydana geldi.

Tarihi Şalen Kalesi'ndeki yıkım ve mahallede oluşan doğal göl, AA ekiplerince dronla görüntülendi.

"Zarar gören bayrak direğimizi ve patikayı onararak şölenlerimize devam edeceğiz"

Kışın 60 hanenin yaşadığı Kaledibi Mahallesi'nin muhtarı Bestami Demirci, depremler nedeniyle çok büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Mahallede 10 evin çöktüğünü, yaklaşık 70 evin ağır hasar gördüğünü belirten Demirci, Şalen Kalesi'nin örgü taşlarının da yıkıldığını ifade etti.

Kalenin bulunduğu kütleden kopan kayaların bazı evlerin bahçelerine düştüğünü ve bu nedenle evlerde tehlike oluştuğunu dile getiren Demirci, "Her yıl temmuz ayının ilk haftasında bayrak şölenimiz olurdu. Kaleye bayrak dikiyorduk. Muhtarlığın yanındaki alanda da şölenimizi yapıyorduk. Zarar gören bayrak direğimizi ve patika yolu onararak şölenlerimizi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Demirci, depremin şiddetiyle kaya parçalarının dereye düşmesi sonucu oluşan göletin yaklaşık 2 metre derinlikte olduğunu sözlerine ekledi.

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