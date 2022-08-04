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Altun: Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu kurumlarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 04.08.2022
Altun: Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir

Ankara

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır." ifadelerini kullandı.

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