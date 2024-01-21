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Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

Fatma Eda Topcu  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Tüm Türkiye tarihi anı konuşurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Gezeravcı'nın misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

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