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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İstasyon Mahallesi'ndeki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor
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Aksungur İHA ile deprem bölgesine baz istasyonu hizmeti

Baz istasyonu entegre edilen Aksungur insansız hava aracı (İHA), Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde cep telefonu iletişimine destekte bulunuyor.

Göksel Yıldırım   | 09.02.2023
Aksungur İHA ile deprem bölgesine baz istasyonu hizmeti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, 14 saattir havada olan baz istasyonlu Aksungur, 45 saate kadar görev yapacak. Aksungur İHA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönlendirmesi doğrultusunda deprem bölgesinde uçuşunu sürdürüyor.

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