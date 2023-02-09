Aksungur İHA ile deprem bölgesine baz istasyonu hizmeti
Baz istasyonu entegre edilen Aksungur insansız hava aracı (İHA), Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde cep telefonu iletişimine destekte bulunuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor." ifadelerini kullandı.
Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.#AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor. pic.twitter.com/PCfaoUwMgf— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2023
Alınan bilgiye göre, 14 saattir havada olan baz istasyonlu Aksungur, 45 saate kadar görev yapacak. Aksungur İHA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönlendirmesi doğrultusunda deprem bölgesinde uçuşunu sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.