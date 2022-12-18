Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Aksaray
Aksaray Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Özellikle Sultanhanı ilçesi civarında yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Akşam üzeri etkisini arttıran sisin sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
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