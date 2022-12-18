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Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Ayten Tosun   | 18.12.2022
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Ayten Tosun/AA

Aksaray

Aksaray Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Özellikle Sultanhanı ilçesi civarında yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Akşam üzeri etkisini arttıran sisin sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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