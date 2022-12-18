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ABD Büyükelçiliğinden alkollü kaza yapan mensup hakkında açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, diplomatik temsilciliğin bir personelinin 15 Aralık’ta bir trafik kazasına karıştığı ancak bu kişinin "ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi olmadığı" ifade edildi.

Ekip   | 18.12.2022
ABD Büyükelçiliğinden alkollü kaza yapan mensup hakkında açıklama

Ankara

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 15 Aralık’ta İstanbul’da bir diplomatik temsilcilik mensubunun diplomatik plakalı araçla karıştığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliğinin bir mensubu (15 Aralık'taki) söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliğinde görevli olan başka bir diplomatla evlidir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Büyükelçiliğin konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halinde olduğu belirtilerek, kazada yaralanan kişiye acil şifalar dilendi.

Alkol tespiti

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde seyreden diplomatik plakalı konsolosluk aracı, önünde ilerleyen bir otomobile çarpmıştı. Konsolosluk aracının çarptığı aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kazaya karışan diplomatik plakalı konsolosluk aracını kullanan Mounir Elkhamri'nin yapılan ölçümde alkollü olduğu öğrenilmişti.

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