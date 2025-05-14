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Akkuyu Nükleer Santrali'nde gelecek yıl Rus-Türk ortak tatbikatı planlanıyor

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışanların ve bölgedeki yerel halkın güvenliği için Rus ve Türk yetkililer gelecek yıl ortak tatbikat yapılması üzerinde çalışıyor.

Ali Cura  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Akkuyu Nükleer Santrali'nde gelecek yıl Rus-Türk ortak tatbikatı planlanıyor

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Aleksandr Kurenkov Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile yaptığı toplantıda ortaklık ilişkilerini görüştü.

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Tarafların mevcut ve gelecek vadeden bir dizi işbirliği alanını değerlendirdiği görüşmede, özellikle Rus yangın söndürme uçaklarının Türkiye'deki çalışmaları ele alındı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında sona yaklaşıldığı anımsatılan toplantıda, söz konusu projenin iki ülkeyi birbirine bağladığı vurgulandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, santral personelinin ve yerel halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla gelecek yıl ortak bir tatbikat yapılmasını önererek, "Tatbikatlar sırasında Rus ve Türk uzmanlar, yangın söndürme ve radyoaktif maddelerin yayılmasıyla ortaya çıkan acil durumların ortadan kaldırılması konusunda eğitim verebilecek." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında bir diğer işbirliği alanının ise iki ülke itfaiyeci ve kurtarma personelinin niteliklerinin iyileştirilmesi ve teknik potansiyelin geliştirilmesi olduğunu kaydeden Kurenkov, "Bugün 32 ülkeden 700'den fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlisi eğitim kurumlarımızda eğitim görüyor. Türk meslektaşlarımızı Rusya Acil Durumlar Bakanlığının eğitim kurumlarında görmekten mutluluk duyacağız. İleri yangın ve kurtarma teknolojilerinin kullanımında tecrübe alışverişinin bir parçası olarak, deneyimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Bilgiç, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına, insani müdahalede Türkiye ile işbirliği için teşekkür ederek, Rus kurtarma görevlileri ve itfaiyecilerinin tecrübe ve yüksek niteliklerine dikkati çekti.

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