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Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde, perşembe günü ise denizin tamamında batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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