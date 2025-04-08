Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde, perşembe günü ise denizin tamamında batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.