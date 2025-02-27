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AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak

Mümin Altaş  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız." açıklamasında bulundu.

Ala, "Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak." dedi.

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