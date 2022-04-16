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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 7 bin 696 öksüz ve yetim çocuğa destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 7 bin 696 çocuğun ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlandı.

Esin Işık   | 16.04.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 7 bin 696 öksüz ve yetim çocuğa destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amacıyla birçok destekte bulunulduğu vurgulandı.

Bu kapsamda ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül yürütülmesi için kurulan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ilde Öksüz Yetim Birimleri oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, bu birimler aracılığıyla ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerinin ziyaret edildiği ve ihtiyaç duydukları destek türünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Görevliler, 2022 Mart itibarıyla toplam 7 bin 696 çocuğun hanesine ziyaret gerçekleştirerek onların ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmalarını sağladı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca yas sürecinde çocukların ve ailelerin desteklenmesi amacıyla "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi" hazırlandığı belirtilen açıklamada, rehberde, ebeveyn kaybı sonrası yapılacak iş ve işlemler, çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetler ile ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılabilecekler konusunda önerilere yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, mevcut durumda, öksüz ve yetim aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar başta olmak üzere birçok yardım programı yürütüldüğü anımsatıldı.

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