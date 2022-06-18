Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,087.10
BTC/USDT
20,487.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Arif Yavuz   | 18.06.2022
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar

Ana ve ara yollarda trafik akışının aksadığı kentte, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, su baskını ihbarlarıyla çalışma başlattı.

İscehisar ilçesinde sağanak nedeniyle Karaağaç köyü ile Acem derelerinin taştığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde bazı evler ile besihaneleri su bastığı ve hayvanların telef olduğu belirtildi.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, tarım arazilerin zarar gördüğü ifade edildi.

İhsaniye, Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Fatih'te emniyete ait depoda yangın
Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı
Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da öğretmenler tarihi Frigya Vadisi'ni, halk oyunları videolarıyla tanıtıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye'de sit alanı sayısını son 20 yılda 3 kat artırarak 22 bin 233'e yükselttik

Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sivas'ta sağanak, yolda heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanak, yolda heyelana neden oldu
Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi