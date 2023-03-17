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Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını bulmak için çalışmalar sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan anne ile kızı için yaklaşık 500 kişilik ekip geniş bir alanda arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Recep Bilek, İlyas Gün  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını bulmak için çalışmalar sürüyor

Adıyaman

15 Mart'ta ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip, 25 kilometrelik dere yatağı boyunca arama yapıyor.

Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana Emniyet Müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen Ömerova Deresi'ndeki menfez ve yataklarda Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı arıyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de yeraltı görüntüleme cihazıyla konteyner ve kayıp kişilerin bulunması için tarama yapıyor.

DSİ ekiplerinin de yoğun çaba gösterdiği çalışmada iş makineleriyle selin getirdiği balçık ve moloz yığını temizleniyor.

Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cesetlerine ulaşılmış, kaybolan Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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