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Adıyaman'da bir kişi depremin 114. saatinde enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kişi, depremin 114. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Suat Öztürk, Mesut Varol, Özkan Bilgin   | 10.02.2023
Adıyaman'da bir kişi depremin 114. saatinde enkazdan kurtarıldı

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeni Mahalle'deki 9 katlı binanın enkazında ekiplerce çalışma yapıldı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 38 yaşındaki Meltem Ünsal ile iletişim kurdu. Ünsal, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 114. saatinde kurtarılan Ünsal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünsal'ın ambulansa götürülüşü sırasında alkış ve tekbir sesleri duyuldu.

Meltem Ünsal'ı ambulansa teslim eden kurtarma ekipleri, "Çalışmaya devam." diyerek enkaz alanına döndü.

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