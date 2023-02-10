Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Mehmetçik, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor, gündüz de arama kurtarma çalışmaları ile çadırların kurulmasından vatandaşlara yardım ulaştırılmasına kadar birçok alanda görev yapıyor.
Adana
Mehmetçik, deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.
• Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023
• AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da destek sunuyor
Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde https://t.co/YuvzaM6h57 pic.twitter.com/IKNNGs9tlo
Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.
Gündüz saatlerinde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların emniyetli ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesine destek olan Türk askeri, depremin en çok hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde de halka güven veriyor.
Mehmetçik, AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da destek sunuyor.
Sahadaki çalışmaların emniyetli ve koordineli yürütülmesine destek veren Mehmetçik, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine de 24 saat devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.