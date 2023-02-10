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Gündem, Asrın felaketi

BOTAŞ, Hatay il merkezi ve Kırıkhan'a doğal gaz verildiğini bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğal gaz verildiğini duyurdu.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 10.02.2023
BOTAŞ, Hatay il merkezi ve Kırıkhan'a doğal gaz verildiğini bildirdi

Ankara

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

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