Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı
TCDD Taşımacılık AŞ, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi.
Ankara
Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:
"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.