Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."
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