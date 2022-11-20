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Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Alper Korkmaz   | 20.11.2022
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Şişli'deki alışveriş merkezine giden Bostancı, 4. kattaki yemek katının balkonundan aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları da hastane önüne geldi.

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