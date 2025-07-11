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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye’nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyileri

11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye’nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyileri

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, New York'ta düzenlenen basın toplantısında, ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Suriye ile ilişkilerin ilerletilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. 

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Barrack, şöyle konuştu;

(Suriye’de) Özgür bir Kürdistan olacağına dair hiçbir işaret yok. Ayrı bir SDF devleti kurulacağına dair bir işaret yok. Suriye var.

SDF, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir.

PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme.

(PKK/YPG’ye) Onlara ne borçluyuz? Onlara, bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz.

Yaptırımlar (CAATSA) başladığında, Türkiye çok akıllı bir topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı.

Türkiye’nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları, TB2’ler, Ukrayna savaşında kullanılıyor.

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