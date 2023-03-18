Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz evlendi

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz hayatını psikolog Sema Gül ile birleştirdi.

18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz evlendi

Serdar Karagöz-Sema Gül çiftinin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. 

Aile üyelerinin katıldığı nikah töreninde çiftin şahitliğini Mustafa Erdoğan, Fahrettin Altun, Selçuk Bayraktar ve Muhammed Ali Kumru yaptı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikaları ayağa kalkmaya çalışıyor

Benzer haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz evlendi

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz evlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet