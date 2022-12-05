AA Genel Müdürü Karagöz: Ayrımcılık Hattı'nı kurarken bir amacımız da kadın erkek eşitsizliklerine ışık tutmaktı
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Ayrımcılık Hattı'nı kurarken bir amacımız da medya içeriklerinde kadınların daha fazla görünür olmasını sağlamak ve kadın erkek eşitsizliklerine ışık tutmaktı." dedi.
Ankara
Karagöz, AAtölye'de düzenlenen "Medyada Kadın Olmak" panelinde yaptığı konuşmasında, bundan 88 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini, o dönem Avrupa'nın pek çok ülkesinde kadınların bu hakka sahip olmadığını hatırlattı.
Bu gelişmenin uluslararası medya organlarında sadece Türkiye açısından değil dünyanın farklı bölgeleri için de önemli bir gelişme olarak aktarıldığını bildiren Karagöz, 1935 seçimlerinde TBMM'ye giren kadın milletvekili arasında AA'da görev yapan Esra Nayman'ın da yer aldığını söyledi.
Türkiye'de o günden bu yana önemli bir mesafe kat edildiğini ifade eden Karagöz, "Siyasette, medyada, iş hayatında aktif bir şekilde yer alan kadınlar, toplumsal hayatın her alanında daha fazla varlık gösteriyorlar ve seslerini daha fazla duyuruyorlar." şeklinde konuştu.
AA'nın kuruluşuna öncülük eden ve kuruma adını veren Halide Edip Adıvar'ın aynı zamanda Kurtuluş Savaşı sırasında bir haber ajansı kurulması fikrini de ortaya attığını anımsatan Karagöz, AA'nın kurucusunun bizzat bir kadın olduğunu vurguladı.
Karagöz, AA'da çalışan kadın sayısını artırmaya yönelik adımlar attıklarına işaret ederek “Anadolu Ajansı yönetiminin yayın yönetmeni, direktör, genel müdür yardımcısı ve genel müdür seviyesinde kadınlar tarafından yönetileceği günleri destekleyeceğiz." dedi.
AA Ayrımcılık Hattı
"Medya ve kadın ilişkisinde kadınlar yalnızca çalışanlar olarak değil haber içeriklerinde de yer almanın oranı açısında eşitsizliğe maruz kalıyorlar." ifadelerini kullanan Karagöz, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021'deki bir araştırmasına göre kadınların medya içeriklerinde yer alma oranının yüzde 25 olduğunu aktardı.
Bu oranın siyaset ve ekonomi alanlarında daha da aşağılarda olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Bu yıl içerisinde Ayrımcılık Hattı'nı kurarken bir amacımız da medya içeriklerinde kadınların daha fazla görünür olmasını sağlamak ve dünya genelinde yaşanan kadın erkek eşitsizliklerine ışık tutmaktı." diye konuştu.
Karagöz, panelin moderatörlüğünü gerçekleştirecek AA Ayrımcılık Hattı Editörü Zeynep Bayramoğlu ve ekibinin bu konuda başarılı işler gerçekleştirdiğini, gerçekleştirmeye de devam edeceğini dile getirdi.
Ayrımcılık Hattı'nın evrensel insan hakları ve hukuka dayalı, etik ilkelere bağlı gazetecilik prensibiyle hareket ettiğini anlatan Karagöz, dünya genelinde kadın/erkek eşitsizliği konusunda toplumsal farkındalığı da arttıracağına inandığını söyledi.
Konuşmasında Yazar Virginia Woolf'un, Kendine Ait Bir Oda kitabında, "Kadınları korumaktan vazgeçmeniz lazım" ifadelerine atıfta bulunan Karagöz, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı olarak kariyer yollarında kadınların önünü kesmeyerek onları o işlerle o editörlüklerle o direktörlüklerle baş başa bırakarak gerçek anlamda bu hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Anadolu Ajansı olarak sizlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya, eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı aksiyon alan çözüm odaklı habercilik anlayışımızla devam edeceğiz."