Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gölcük depremini yaşayan öğretmenden depremzede öğrencilere gönüllü ders

Üniversite öğrencisiyken 17 Ağustos 1999 Gölcük depremine tanıklık eden matematik öğretmeni Bahadır Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e nakil gelen öğrencilere gönüllü olarak özel ders veriyor.

Metin Aydemir  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Gölcük depremini yaşayan öğretmenden depremzede öğrencilere gönüllü ders Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrasında eğitimlerine devem etmek için iki hafta önce Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelen depremzede 25 öğrenci, Bornova Anadolu Lisesine nakledildi. Öğrencilerin eksik konularını tamamlamak için bir araya gelen gönüllü öğretmenler, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında dersler vermeye başladı.

Okulda matematik öğretmeni olan 44 yaşındaki Bahadır Dursun ise kursların 9'uncu sınıf öğrencilerini kapsamaması nedeniyle depremzede öğrencilerin eğitiminde gönüllü oldu. Dursun, haftada 4 saat özel ders verdiği öğrencilerinin eksiklerinin tamamlanmasına katkıda bulunuyor.

"Hep beraber iyileşeceğiz"

Bahadır Dursun, AA muhabirine, 21 yaşında üniversite öğrencisiyken memleketi Gölcük'te depreme yakalandığını ifade etti. Arkadaşları ve komşularından ölenler olduğunu belirten Dursun, okuduğu üniversitede öğretim üyelerinin ve arkadaşlarının kendisine yardımcı olduklarını ve o günleri hiç unutmadığını dile getirdi.

Kendisinin yanı sıra okuldaki diğer öğretmenlerin de depremzede öğrenciler için gönüllü olduğunu ve eksiklerinin tamamlanmasında görev aldığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz yavaş yavaş bize geldikleri günden itibaren okula uyum sağlamaya başladılar. Biz de uzaktan gözlemliyoruz. O ilk etaptaki üzerlerindeki ürkekliği atmış durumdalar. Hep beraber iyileşeceğiz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Öğrencileri gördüğüm zaman benim de geçmişte yaşadığım şeyler aklıma geliyor. Çünkü ben de depremi öğrenciyken yaşamıştım. Daha sonra okuluma devam ettim. Onların yaşadığı sıkıntıları da çok iyi anlıyorum. Bu konuda destek olmaya çalışacağız."

"Öğrenciler uyum sağladılar"

Rehber öğretmen Yasemin Tarıkahya da öğrencilerin uyum sürecinde ilk zamanlar tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Yaşanılan travmanın üzerine yeni bir travmanın gerçekleşmemesi için çalıştıklarını aktaran Tarıkahya, şunları kaydetti:

"Bu yüzden hızlıca adaptasyonla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu an oldukça iyiler, uyum sağladılar. Arkadaşlarıyla gayet iyiler. Onları artık daha keyifli ve umutlu, daha gülerken görebiliyoruz. Bunun dışında da tabii ki daha bitmedi. Süreç devam ediyor. O yüzden bireysel olarak ihtiyaçlarına şu an odaklanmış durumdayız. Öğrencilerimizle görüşüp ihtiyaç duydukları müdahaleyi yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikaları ayağa kalkmaya çalışıyor

Benzer haberler

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

PAK timinin gönüllü "çevik"leri ilk deprem görevlerinde enkazdan 15 kişi kurtardı

PAK timinin gönüllü "çevik"leri ilk deprem görevlerinde enkazdan 15 kişi kurtardı
İslahiye'de heyelanla önü kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor

İslahiye'de heyelanla önü kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor
Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor

Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet