Gölcük depremini yaşayan öğretmenden depremzede öğrencilere gönüllü ders
Üniversite öğrencisiyken 17 Ağustos 1999 Gölcük depremine tanıklık eden matematik öğretmeni Bahadır Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e nakil gelen öğrencilere gönüllü olarak özel ders veriyor.
İzmir
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrasında eğitimlerine devem etmek için iki hafta önce Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelen depremzede 25 öğrenci, Bornova Anadolu Lisesine nakledildi. Öğrencilerin eksik konularını tamamlamak için bir araya gelen gönüllü öğretmenler, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında dersler vermeye başladı.
Okulda matematik öğretmeni olan 44 yaşındaki Bahadır Dursun ise kursların 9'uncu sınıf öğrencilerini kapsamaması nedeniyle depremzede öğrencilerin eğitiminde gönüllü oldu. Dursun, haftada 4 saat özel ders verdiği öğrencilerinin eksiklerinin tamamlanmasına katkıda bulunuyor.
"Hep beraber iyileşeceğiz"
Bahadır Dursun, AA muhabirine, 21 yaşında üniversite öğrencisiyken memleketi Gölcük'te depreme yakalandığını ifade etti. Arkadaşları ve komşularından ölenler olduğunu belirten Dursun, okuduğu üniversitede öğretim üyelerinin ve arkadaşlarının kendisine yardımcı olduklarını ve o günleri hiç unutmadığını dile getirdi.
Kendisinin yanı sıra okuldaki diğer öğretmenlerin de depremzede öğrenciler için gönüllü olduğunu ve eksiklerinin tamamlanmasında görev aldığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz yavaş yavaş bize geldikleri günden itibaren okula uyum sağlamaya başladılar. Biz de uzaktan gözlemliyoruz. O ilk etaptaki üzerlerindeki ürkekliği atmış durumdalar. Hep beraber iyileşeceğiz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Öğrencileri gördüğüm zaman benim de geçmişte yaşadığım şeyler aklıma geliyor. Çünkü ben de depremi öğrenciyken yaşamıştım. Daha sonra okuluma devam ettim. Onların yaşadığı sıkıntıları da çok iyi anlıyorum. Bu konuda destek olmaya çalışacağız."
"Öğrenciler uyum sağladılar"
Rehber öğretmen Yasemin Tarıkahya da öğrencilerin uyum sürecinde ilk zamanlar tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Yaşanılan travmanın üzerine yeni bir travmanın gerçekleşmemesi için çalıştıklarını aktaran Tarıkahya, şunları kaydetti:
"Bu yüzden hızlıca adaptasyonla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu an oldukça iyiler, uyum sağladılar. Arkadaşlarıyla gayet iyiler. Onları artık daha keyifli ve umutlu, daha gülerken görebiliyoruz. Bunun dışında da tabii ki daha bitmedi. Süreç devam ediyor. O yüzden bireysel olarak ihtiyaçlarına şu an odaklanmış durumdayız. Öğrencilerimizle görüşüp ihtiyaç duydukları müdahaleyi yapıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.