Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mektubu gönderdi.
Milli Mücadele'nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketinin hem yurda hem de dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akar, şunları kaydetti:
"Üstlenmiş olduğu tarihi görevi bir asırdan fazla süredir başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer almakta, genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve yeni medya mecralarına yönelik faaliyetleriyle bugün de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında sorumluluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.
Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına sağlık ve başarılar diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.