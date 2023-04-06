Dolar
19.26
Euro
20.97
Altın
2,012.18
ETH/USDT
1,863.50
BTC/USDT
27,900.00
BIST 100
4,910.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın’da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor Beyoğlu'nda tarihi metruk bina çöktü. Olay yerinden yayındayız
logo
Kurumsal Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sarp Özer  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mektubu gönderdi.

Milli Mücadele'nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketinin hem yurda hem de dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akar, şunları kaydetti:

"Üstlenmiş olduğu tarihi görevi bir asırdan fazla süredir başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer almakta, genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve yeni medya mecralarına yönelik faaliyetleriyle bugün de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında sorumluluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.

Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına sağlık ve başarılar diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü mütevazı etkinliklerle kutlanacak
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı 103'üncü yaşında Ata'nın huzurunda

Bakan Akar: Ermeni meselesi tarihi gerçeklerinden koparılarak taraflı bir yaklaşımla çözümsüzlüğe itilmektedir

Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
Bakan Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması samimi dileğimiz

Bakan Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması samimi dileğimiz
Bakan Akar Hatay'da kanaat önderleriyle bir araya geldi

Bakan Akar Hatay'da kanaat önderleriyle bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet