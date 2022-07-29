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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile bir araya geldi
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Gündem

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.07.2022
60 saniyede bugün (29 Temmuz 2022)

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu
Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev'i kabul etti
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

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