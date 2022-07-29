MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilen görüntüleri paylaşıldı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilmiş videosuna yer verildi.
Paylaşımda, "Heyecan ve gurur kaynağımız SOLOTÜRK Giresun'da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
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Heyecan ve gurur kaynağımız @soloturk, Giresun’da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.#MSB pic.twitter.com/JM12tXvLwl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2022