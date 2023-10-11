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2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek.

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