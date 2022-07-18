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2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Selma Kasap   | 18.07.2022
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

Tercih işlemleri, 27 Temmuz'da başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

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