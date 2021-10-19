Dolar
9.34
Euro
10.85
Altın
1,764.54
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.10.2021
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor
ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı

Benzer haberler

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza

ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı
ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek