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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan son 4 takım belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı.

Erkan Tiryaki   | 29.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan son 4 takım belli oldu Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Ankara

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor-Kars 36: 3-0

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 0-1 (Uzatmada)

Menemen FK-Bigaspor: 3-2

Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor: 2-3

Kupada 3. tur kura çekimi 4 Ekim Salı günü yapılacak.

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