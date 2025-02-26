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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Selçuk Kılıç  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

6. dakikada Visca'nın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.

14. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Visca'nın pasında Banza topu yakın mesafedeki Lundstram'a çıkardı. Bu futbolcu, çektiği şutta kaleci Grbic'ten dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

41. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Savic'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla savunmanın arkasında buluşan Visca, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

45. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Cham'ın pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Mendy'in çektiği şutta, yerden seken top kaleci Grbic'in sağından filelere gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Cham, ceza yayı kenarında kullandığı serbest vuruşta topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 4-0

62. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Zeqiri, Lundstram'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Jurecka, topu filelere yolladı: 4-1

79. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemeyen hakem Ümit Öztürk'ün yerine dördüncü hakem Davut Dakul Çelik maçta görev aldı.

83. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Arif Boşluk'un pasında, altıpas içinde Banza sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 5-1

89. dakikada Nihat Pala, kullandığı serbest atışta topu ceza alanı çizgisi gerisindeki Hojer'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 5-2

Karşılaşmayı 5-2 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

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