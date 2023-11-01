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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor, 4. tura yükseldi.

Miraç Kaya, Ahmet Pesen  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor 4. tura yükseldi Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor, 4. tura yükseldi.

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