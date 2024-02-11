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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

Yunus Kaymaz  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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